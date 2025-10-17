Se conmemoran este viernes 80 años del histórico 17 de octubre de 1945, cuando miles de trabajadores colmaron Plaza de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires, para exigir la liberación de Juan Domingo Perón.

Durante la jornada de hoy, militantes se movilizaron a San José 1111, donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple su arresto domiciliario por la causa Vialidad. En esta oportunidad, Fernández de Kirchner envió un mensaje de audio con fuertes críticas al Gobierno de Javier Milei.

"El 26 es Milei o la Argentina", dijo la extitular del Partido Justicialista, que agradeció el apoyo saliendo al balcón de su domicilio

La expresidenta estructuró una dura crítica a las políticas económicas que dispone Javier Milei y a la intervención abierta que tiene el Gobierno de los Estados Unidos en el mercado financiero local, en medio de una nueva disparada del dólar, que se ubicó en el rango de los $1500.

"La economía está manejada a control remoto desde los Estados Unidos”, expresó CFK y recordó que fue durante los gobiernos kirchneristas que se saldó la deuda.

“Cuando uno escucha a Trump hablando de Milei como el empleado del mes, uno no puede creer que algunos quieran volver a esos tiempos en los que la soberanía argentina se definía en una embajada", agregó la exmandataria que, aunque curse un arresto domiciliario y esté imposibilitada de aspirar a cargos públicos, sigue en el centro de la agenda política.

Además, Cristina afirmó que este 17 de octubre "no venimos a recordar una fecha, venimos a recordar una lección de la historia". "Cuando un pueblo defiende sus derechos, defiende su libertad", agregó.

Sobre el final del audio, Cristina llamó a la militancia a "poner el cuerpo" y "transformar el dolor en organización" para construir una nueva opción política.