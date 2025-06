Tras confirmar esta semana su candidatura a legisladora bonaerense por la tercera sección, la exvicepresidenta Cristina Kirchner desembarcó hoy en la localidad correntina de Paso de los Libres para respaldar la postulación a gobernador del intendente Martín “Tincho” Ascúa.

En clave electoral, la exmandataria evitó pronunciarse directamente sobre la interna que afronta el Partido Justicialista (PJ), pero envió un mensaje de unidad hacia las filas del partido y denunció persecución judicial en su contra. “Comenzaron a pedir que me metan presa”, acusó la exvicepresidenta.

“Salió el anuncio y se desataron los demonios y comenzaron a pedir que me metan presa”, apuntó Cristina Kirchner al comienzo de su discurso, luego que Ascuá le cediera la palabra.

Cristina estructuró su alocución sobre la base de la idea que se cierne una proscripción en su contra. “Me podrán meter presa. El mes de junio es un mes tremendo para el peronismo. El lunes vamos a organizar en el partido un homenaje a los fusilados en José León Suárez. Y el otro lunes se cumplen 70 años de los bombardeos… Me gatillaron en la cara porque me quieren presa o muerta", acusó la exmandataria.

“No se dan cuenta que en definitiva lo que nunca van a poder evitar es que vuelva el pueblo, que tiene una identidad e historia en la Argentina y que hay una clase media que quiere vivir mejor”, destacó al respecto.

“Creo que en el fondo profundo los que tienen miedo son ellos”, apuntó. “No hay que enojarse, hay que estar atentos a que me metan presa. Todos esto con las editoriales en las que se dice: “Está acabada, acorralada”. Si estoy tan así, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente?, desafió Cristina Kirchner al oficialismo. “Solo la gente que tiene miedo y odio trabaja de esa manera”, sentenció.

“A ver, dale, mirá como tiemblo”, chicaneó después en medio de un clima de alerta por una supuesta resolución que podría tomar la Corte con respecto a la causa Vialidad, en la que se encuentra condenada en segunda instancia. El máximo tribunal deberá definir si confirma la sentencia de Casación por la que se condena a la exmandataria a seis años de cárcel e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

De confirmar los tres cortesanos la sentencia de Casación, podría frustrarse su postulación por la tercera sección electoral, siempre y cuando el fallo salga antes de la presentación de las candidaturas: el próximo 19 de julio.

Palo a Kicillof

En otro tramo de su discurso, Cristina Kirchner destacó los 12 años de gestión en los que gobernó el kirchnerismo y reclamó por la unidad dentro del espacio, en un dardo dirigido claramente al gobernador Kicillof. “Todas las veces que los argentinos vivieron bien no fue por mérito de ningún gobernador, sino por un proyecto nacional. A ver si se avivan giles de una buena vez. A ver si entienden que es necesario construir un proyecto nacional”, arremetió.

“Esta no es una obra de teatro donde la estrella ocupa el primer lugar y después vienen los actores de reparto. El peronismo es otra cosa, uno tiene que estar en el lugar que más sirve y en la construcción de una organización política que devuelva al pueblo felicidad y bienestar”, insistió la exmandataria en un mensaje dirigido hacia el interior del partido.

El reclamo se da en el contexto de un supuesto acercamentiento entre la exmandataria y el gobernador, que habrían retomado el diálogo este martes, por medio de una llamada telefónica. Dos días después habría existido una reunión en la que se habría acordado montar una mesa, integrada por representantes de ambas partes, en pos de negociar la integración de las listas para las elecciones del 7 de septiembre.

Contra el gobierno

A lo largo de su discurso, la exvicepresidenta volvió a cuestionar la política económica llevada adelante por el Gobierno y la tildó de “una remake bastante ineficiente de lo que fue la tablita de Martínez de Hoz o la convertibilidad de Cavallo”. Y por medio de la ironía, advirtió: “Pero es como el yogurt, tiene fecha de vencimiento. Aunque a diferencia del yogurt no se sepa la fecha de vencimiento, la tiene”.

Asimismo, la expresidenta cargó en duros términos contra el Gobierno, por los recortes en el presupuesto para las personas con discapacidad y tras los polémicos dichos del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, a una madre de un niño con autismo, a quien le habría dicho que “la discapacidad de su hijo no era responsabilidad del Estado”.

“Energúmenos y bestias, que les dicen a la gente que el Estado no tiene la culpa de que tenga un hijo discapacitado”, lanzó la expresidenta en relación a esta cuestión.

Por último, y centrándose en la campaña electoral de Corrientes, Cristina Kirchner hizo mención al caso de Loan Peña, el niño de 7 años que desapareció en aquella provincia.

“No está bueno vivir en una provincia donde se roban un pibe. No está bueno todo lo que vimos en televisión para ocultar lo inocultable: se llevaron un pibe. Y tenemos todos los correntinos que intentar construir una corriente mejor, que los contenga y los cuide. La gente necesita que la cuiden, no que la maltraten”, concluyó expresidenta.

Elecciones en Corrientes

Cristina Fernández de Kirchner llegó a Paso de los Libres, para apuntalar la campaña de Ascuá, en el Anfiteatro Carlos Gomes, por medio de la consigna “Por una Corrientes sin corrupción”. El mandatario local competirá en los comicios del 31 de agosto, donde la provincia elegirá no solo gobernador y vice, sino también legisladores provinciales, intendentes y concejales.

Como representante del PJ, Ascua enfrentará al oficialismo encabezado por el propio gobernador Gustavo Valdés, y a una vertiente del radicalismo liderada por el exmandatario local Ricardo Colombi, al que podrían sumarse otros partidos. Resta saber qué hará La Libertad Avanza, si irá con lista propia o forjará una alianza con alguno de estos dos espacios.