La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió este viernes a Silvio Rodríguez en su departamento de San José 1111, CABA, donde cumple prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad.

Con fotos junto al artista cubano, Cristina difundió el próximo concierto del cantautor en el país y, al mismo tiempo, ironizó respecto del “show musical” que brindó en el Movistar Arena el presidente Javier Milei. "Mañana va a realizar un auténtico acto de desagravio al buen gusto", posteó la referente del peronismo.

"Silvio Rodríguez no requiere demasiada presentación: genial cantautor y poeta cubano y militante comprometido con las causas justas en todo el mundo. Sus canciones nos marcaron a fuego como generación y siguen deslumbrando por su belleza", expresó Cristina Kirchner, que definió al cubano como "autor y cantor de canciones bellas".

Silvio Rodríguez dará un show este sábado en el domo cubierto del barrio de Villa Crespo, donde precisamente Milei desplegó su espectáculo el lunes pasado.

"Silvio está de gira por Latinoamérica y en nuestro país se presentará este fin de semana en el Movistar Arena", dijo sobre el concierto.

"Tal vez no lo sepa nunca, pero mañana va a realizar un auténtico acto de desagravio a la música, al buen gusto… y a los oídos de millones de argentinos", agregó, filosa, Fernández de Kirchner.

La exmandataria también agradeció la visita de la flautista Niurka González, y cerró con una línea de agradecimiento: "Gracias Silvio por la visita, por tu apoyo y por tu solidaridad".