En respuesta a los dichos del presidente Javier Milei a Antonio Laje en el canal A24, la exmandataria Cristina Kirchner se pronunció de forma crítica respecto a sus declaraciones.

La ex presidenta argentina a través de su cuanta de X (ex Twitter) alegó que al presidente se lo ve “algo nervioso”.

La mandataria habló de la postura de Milei acerca de las críticas de sus aliados y cómo este, ante las mismas, pasó de llamar al ministro de Menem “el mejor ministro de la historia” a clasificarlo como “impresentable”, dejando en evidencia que ante cualquier crítica hacia sus ideas o política, el destino que le espera a quienes las pronuncien es la expulsión o la destitución.

“Y pensar que los que tenemos la fama de malos, violentos, autoritarios y vengativos somos los peronistas” dijo cristina ante el accionar del presidente con respecto a Sonia Cavallo.

Ante los dichos de Milei este lunes en el Canal América: “noto mucha gente enojada que habla de carry trade y no sabe ni sumar”, ella en su tuit respondió: “¿cómo no va a haber muchos enojados? No tienen un mango y saben que tres o cuatro vivos (…) se la están llevando toda por la diferencia entre el dólar devaluado al 1% mensual y el peso cobrando intereses al 2,4% mensual” para continuar con una crítica directa a la operación especulativa del carry trade.

Además, la exfuncionaria acusó al Gobierno libertario de ser negador y de destinar dólares que obtuvo a través del “superávit” para “que no se te dispare el precio de los dólares financieros”, en lugar de destinarlos a las reservas del Banco Central.

A su vez, habló sobre el nerviosismo que veía en Milei por el cierre del trato con el FMI, debido a que, según lo dicho por Cristina, de los dólares que este ente le otorgue al gobierno depende “mantener el dólar planchado hasta las elecciones”.

En el tuit también se habló del ministro de Economía, Toto Caputo, acerca de los “argumentos originales” con los que el funcionario explicó los precios caros en el país, no solo para la ciudadanía, sino también para quienes visitan el país.

Según lo dicho por el gobierno, “el dólar no está atrasado, sino que son los precios los que están adelantados”, alegando que la culpa de que la Argentina esté cara se debe al empresariado.

A esta explicación, Cristina Kirchner la llamó “argumentos originales”, dejando ver entre líneas su indignación por el intento del gobierno de engañar o lavarse las manos de la culpa de la situación económica que atraviesa el país.

¿Cómo funciona el carry trade?

1️⃣ Compra de pesos argentinos: Se cambian dólares a pesos argentinos.

2️⃣ Inversión en instrumentos en pesos: Se colocan esos pesos en activos de alto rendimiento, como:

Plazos fijos

Bonos en pesos (LECAP, BOPREAL)

Fondos comunes de inversión en deuda pública

3️⃣ Conversión a dólares: Después de un tiempo, se venden los pesos para recomprar dólares, esperando que el tipo de cambio no haya subido demasiado.

En Argentina, esta estrategia ha sido muy utilizada en períodos de estabilidad cambiaria, pero es riesgosa debido a la volatilidad económica.