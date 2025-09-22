El informe de Zuban-Córdoba titulado “Lo peor ya pasó” presenta un panorama crítico para el gobierno nacional, con números que muestran un deterioro sistemático de la imagen presidencial. El documento habla de una crisis que "es política, es económica y ya es social". La desaprobación del gobierno ya alcanza el 61,6% y la imagen negativa del presidente Javier Milei el 59,6%. Todas las variables de imagen positiva/negativa muestran una variación negativa de entre siete y diez puntos este año.

En diálogo con Fuerte y Claro, la directora de investigación Paola Zuban señaló que "se profundiza, se confirma y se consolida la tendencia a la baja que venía teniendo" y detalló que "no era una caída significativa pero sí sistemática". Entre los motivos de la caída, Zuban consideró que las sospechas de corrupción a partir de los audios de Diego Spagnuolo combinados con la percepción de un esfuerzo social que no rinde sus frutos fueron claves. De hecho, la imagen negativa de Karina Milei, salpicada por estos escándalos, trepó al 68,2%.

"Se van sedimentando capas de insatisfacción, desconfianza, desprestigio. Se establece un contrato electoral tácito cuando el presidente asume que tiene que ver con promesas de campaña o los motivos por los que la gente lo votó. Una mejora económica a través de la reducción de la inflación y el fin del déficit fiscal y una cosa presente en todos los gobiernos que es moral: la lucha contra la casta, la corrupción", explicó Zuban, quien añadió que "se le pidió mucho sacrificio a la gente" y que al mismo tiempo "cuando se rompe el contrato moral esos temas hacen eclosión".

Todos hacia los extremos

En el cuestionario de Zuban-Córdoba se puede observar cómo creció la dualidad mileísmo-antimileísmo respecto al kirchnerismo-antikirchnerismo. Los que se declaran contrarios al espacio que lidera el presidente de la Nación llegan al 56,1%, mientras que el rechazo al kirchnerismo es del 44,5%. "Eso es muy significativo, llama mucho la atención el crecimiento de ese número. Hasta hace tres meses, el antikirchnerismo era superior. Está creciendo muy fuertemente el rechazo a Milei", puntualizó Zuban.

Además subrayó que las respuestas tienden hacia los extremos en las preguntas con opciones graduales de respuesta. "Muy de acuerdo" o "muy en desacuerdo" cosechan muchos más votos que "algo de acuerdo" o "algo en desacuerdo". "Las valoraciones del gobierno de Milei son muy extremas. Vemos una sociedad muy tensionada hacia los extremos. Eso pasa con la identificación partidaria e ideológica, y ahí el antimileísmo está creciendo exponencialmente", manifestó Zuban.

El escenario Córdoba

Aunque no está incluido en el informe, Paola Zuban se refirió a cómo ve el panorama en Córdoba tras la visita de Milei. Los libertarios se ofuscan cuando se miden candidatos por nombre y no por espacio, entendiendo que es no contempla el arrastre de Milei, pero Paola Zuban dijo que "la marca La Libertad Avanza se deterioró sensiblemente en Córdoba".

"Cuando lo medimos por marca es levemente superior a la marca de Juan Schiaretti; pero cuando medimos por nombres, la diferencia a favor de Schiaretti es muy superior a la de Gonzalo Roca. Se vuelve a repetir el error que se produjo en provincia de Buenos Aires: confiar en la marca Milei y no poner un candidato que sea conocido y valorado en la sociedad cordobesa. Para mí es un error de ingeniería electoral", opinó. Las simulaciones de voto hechas por las encuestadora dan un número más parecido al de la consulta por nombres que a la de la consulta por espacios.

Por último Zuban lanzó un diagnóstico fuerte: "Creo que no hay muchas posibilidades de que La Libertad Avanza repunte en Córdoba. Salvo que haya algún evento significativo que modifique la tendencia me parece que el exgobernador Schiaretti es un claro ganador de las elecciones de fin de mes".