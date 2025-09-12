Un grupo de más de cuarenta empresarios imputados en la causa “Cuadernos” ofreció este viernes montos millonarios y hasta bienes en el extranjero para evitar el juicio oral.

El Tribunal Oral Número 7 escuchó las propuestas de los hombres de negocios en una audiencia virtual.

Los ofrecimientos ascendieron hasta los $2.492.654.900 en el caso del primo del expresidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, según publicó Infobae.

Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli tienen a su cargo la palabra final para aceptar o rechazar los planteos de reparación integral a cambio de la extinción de la acción penal.

El financista Ernesto Clarens, a través de sus abogados defensores, fue otro de los empresarios que adhirió a la propuesta con un departamento en Miami y una embarcación valuada en 1,5 millones de dólares.

Otro empresario conocido en Córdoba, Aldo Roggio, hizo una presentación al tribunal para abonar $1.875.907.639.

La lista se completó con Mario Rovella ($732.000.000), Adrián y Mauricio Pascucci ($133.000.000), José Paolini ($826.000.000), Roberto Orazi ($136.403.400), Benjamín Romero ($100.000.000), Marcelo Aznar ($240.000.000), Osvaldo De Souza ($200.000.000), Patricio Gerbi ($45.000.000) y Rodolfo Poblete ($50.000.000).

Tanto el titular de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc, como la fiscal Fabiana León rechazaron los pedidos de los empresarios.