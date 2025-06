Paola Pérez Cáceres, junto a su familia, salió sorteada como beneficiaria de un plan Procrear en noviembre de 2023. Pero con el cambio de gobierno la asignación se demoró. El 8 de junio, por los medios, se enteró que esa vivienda, ubicada en el edificio Sagol de Avellaneda, iba a ser entregada a las Fuerzas Federales.

Como Paola, hay otras 159 familias en la misma situación. En diálogo con las radios del Multimedio SRT, la mujer contó que no les avisaron nada y que todos atraviesan un gran dolor.

"No entendemos cuál fue nuestra falta. Somos 160 familias, no hay ninguna bandera política, no hay nada detrás, no hay letra chica", había expresado Paola días atrás en diálogo con la prensa.

Uno de los temas fundamentales que preocupa a la familia es que el Gobierno Nacional, tras dar de baja el plan Procrear por decreto, eliminó el sitio web donde estaba toda la información y la documentación correspondiente a las adjudicaciones.

“Me parece nefasto. Es una cuestión de persecución, no quieren quede ningún tipo de registro del plan”, planteó la damnificada.

La situación es compleja porque desde Presidencia no hubo una respuesta oficial y las familias saben que es difícil poder acceder a un crédito similar al del Procrear en el contexto actual. La ministra Patricia Bullrich hizo referencia al caso al decir que las viviendas adjudicadas de manera directa evitaba el “curro” de los amigos del poder.

Mientras tanto, 70 de las familias afectadas decidieron acudir a la Defensoría del Pueblo Avellaneda y, tras algunas discusiones, definieron presentar una denuncia colectiva.