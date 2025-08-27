Daniel Filmus, exministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, mantuvo un diálogo con Otra vuelta de tuerca (Radio Universidad) en oportunidad de la visita que lo trajo a Córdoba en el marco de la presentación de su último libro "Del péndulo al precipicio”.

El funcionario ligado a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner opinó sobre el reciente escándalo de presuntas coimas en el ámbito de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). "Estamos sufriendo las políticas más radicales y liberales que te puedas imaginar, que no son distintas a las que él (Javier Milei) planteó en la campaña electoral", dijo Films.

La presentación de "Del péndulo al precipicio” se lleva a cabo este miércoles 27 de agosto en el Aula Magna de FAMAF.

"Uno de los aspectos del Estado que está destruyendo Milei es la ciencia y tecnología argentinas" Filmus

En el flamante texto, Filmus aborda las políticas precisamente pendulares en el sector de ciencia y tecnología sostenidas desde 1983 y su vinculación con el modelo de desarrollo propuesto por cada administración política. Además, analiza las decisiones del actual Gobierno nacional que ponen en riesgo el presente y futuro de la ciencia y tecnología argentina.

"Nunca nos imaginamos tener un gobierno que quiere que las universidades dejen de existir" Filmus

El exministro de Educación de la Nación advirtió que el actual plan económico "no tiene mucha diferencia con lo que pasó en los 90´, no tiene mucha diferencia con lo que hizo (Mauricio) Macri".

