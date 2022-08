En la jornada del lunes, finalmente la senadora nacional por el Frente de Todos, Juliana Di Tullio presentó en la Cámara Alta el proyecto de "Refuerzo de Ingresos", destinado a personas en condiciones de extrema vulnerabilidad, que garantice el acceso a los alimentos básicos. La iniciativa tiene por objetivo que dicho monto sea una "prestación monetaria mensual no contributiva y de alcance nacional".

De acuerdo a lo que estipula el proyecto de ley, el monto será el equivalente al valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de un adulto, establecida por el Indec en $ 15.057 al mes de junio de 2022. Paralelamente, se establece un criterio de actualización trimestral de esa suma, de acuerdo al valor que fije dicho organismo para la CBA.

En medio de los reclamos de las organizaciones sociales por el Salario Básico Universal y luego de las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, en las que el tema de los ingresos sólo fue abordado para el caso de las personas jubiladas y las que trabajan en relación de dependencia, el Gobierno busca avanzar con un Refuerzo de Ingresos para sectores informales de la economía y sin ninguna ayuda estatal.

A quiénes alcanzará

De acuerdo con el proyecto, serán beneficiarios quienes no perciban ninguna prestación por desempleo o programas de ningún plan social o programa que sea otorgado por el Gobierno nacional ni provinciales ni municipales. Tampoco podrán recibirlo jubilados o pensionados, ni trabajadores en relación de dependencia, ni pequeños contribuyentes.

Desde el bloque de Senadores del Frente de Todos prevén que "alcance a 1 millón 700 mil adultos que estarían en condiciones de acceder al refuerzo. Este universo comprende al grupo de personas adultas que, además de no tener trabajo registrado, no perciben ninguna prestación, jubilación, ni plan social y no cuentan con ningún bien”.

Una vez que se apruebe la iniciativa en ambas cámaras y se convierta en ley, las mujeres de entre 25 y 59 años y varones de entre 25 y 64, que cumplan con las condiciones establecidas, podrán inscribirse. De esa manera, los autores del proyecto afirman que se dará cobertura a la franja etaria que no está alcanzada por otros programas sociales, entendiendo que las personas que quedan por fuera de ese rango pueden acceder a AUH y Progresar o ya han cumplido la edad jubilatoria y, por lo tanto, tienen cubierta la canasta básica alimentaria.

Finalmente, se establece que la medida regirá en principio por un año, con posibilidad de renovarlo en caso de que persistan las condiciones para su otorgamiento, aunque también se deja expresado que "se promoverá" al incorporación al trabajo formal de estas personas, a través de la articulación entre empresas y sectores de la actividad económica.