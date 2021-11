Mientras la jornada electoral avanza este domingo, el candidato a diputado nacional por Córdoba de Juntos por el Cambio, Rodrigo De Loredo, votó en la escuela Etchegoyen de barrio Ejército Argentino ubicado en la capital y analizó el panorama de lo que sucederá luego de las Legislativas 2021.

"No vamos a cogobernar, no es el rol de Cambiemos. Nosotros estaremos firme para que no haya abusos institucionales y colaborativo para que exista un equilibrio institucional", indicó el funcionario.

Según indicó Cadena 3, el candidato cordobés por Cambiemos señaló: "El Gobierno dice que propone un diálogo, somos una expresión política siempre dispuesta a dialogar, le pedimos al Gobierno que se pongan de acuerdo entre ellos, que unifiquen un criterio, porque sino es muy poco serio, siempre generan improvisación, uno hace una cosa y eso dificulta el diálogo".

Por otra parte evaluó el desafió que implicó transitar la campaña electoral junto a Luis Juez: "Fue divertido. Los dos tenemos una personalidad parecida, somos empujadores y bastante políticamente incorrectos".

Respecto a lo que sucederá a futuro, De Loredo afirmó: "Lo que venga a 2023 no lo definirá un dirigente, Cambiemos se fortaleció institucionalmente. Argentina necesita recuperar una agenda de tranquilidad y normalidad".