Con la campaña de La Libertad Avanza (LLA) a su cargo, el presidente Javier Milei visitó, al mediodía de este sábado, Santiago del Estero, donde se ocupó de arengar a sus seguidores con un megáfono y desde arriba de una camioneta.

El presidente, que volvió a criticar al kirchnerismo y pidió no regresar al pasado, afirmó que «vamos por el camino correcto» y consideró que «es momento de decidir si quieren seguir siendo esclavos de este régimen o abrazamos las ideas de la libertad».

Subido a la caja de una camioneta junto a su hermana Karina y con un megáfono en mano, en su discurso Milei aludió a la expresidenta Cristina Kirchner: «Hemos bajado la inseguridad, hemos eliminado los piquetes y, además, tenemos el récord de incautación de droga de la historia. Estamos en el camino correcto, mientras que la líder de ellos anda con tobillera y no puede pisar la calle», por lo que generó euforia entre sus militantes.

Y retrucó: «Tienen a su líder presa, con tobillera. Y se asociaron, fueron socios, con la narco dictadura de (Nicolás) Maduro y (Hugo) Chávez. A nosotros nos respetan en todo el mundo».

Hacia la tarde, cerca de las 18:30, el presidente estará en Tucumán, donde también se mostrará junto a los representantes de LLA para las elecciones legislativas a nivel nacional del 26 de octubre.