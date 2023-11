El PRO de Macri no estará en Derecho

La Libertad Avanza sorprendió al informar que entre la lista de invitados no hay dirigentes de primera línea del PRO, espacios que luego de las elecciones generales hizo un pacto de la mano del expresidente Mauricio Macri y la excandidata Patricia Bullrich.

El pacto Macri-Milei generó una fuerte interna en Juntos por el Cambio (JxC). Desde el entorno de Bullrich confirmaron que la referente del PRO no asistirá esta noche a la Facultad de Derecho. Desde la LLA no precisaron las razones por las que los dirigentes del PRO no asistirán al debate como acompañantes de Milei.