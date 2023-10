Florencio Randazzo se encuentra en el Forum de Santiago del Estero, acompañando al candidato a presidente Juan Schiaretti. El candidato a vice de Hacemos por Nuestro País se refirió a su compañero de fórmula: “Schiaretti tiene propuestas para todos los temas”.

Consultado sobre el escándalo que puso en la lupa a Martín Insaurralde, Randazzo dijo: “Es una vergüenza. Eso hace que la sociedad no crea en la política, le resta credibilidad y confianza”

“Lo importante es que la Justicia investigue porque no todos somos iguales. Si me preguntás, no alcanza con la renuncia. Kicillof no podía desconocer que su jefe de Gabinete estaba de vacaciones en Marbella, es casi increíble”, completó Randazzo desde Santiago del Estero.

