Un juez federal declaró inválido el veto presidencial a la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad. Fue tras la presentación de un amparo por parte de los padres de dos niños de 11 años.

Fue el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, el que tomó la decisión este lunes. En el fallo remarcó la importancia de que el Estado proteja los derechos de las personas vulnerables.

La Ley de Emergencia en Discapacidad fue sancionada por el Congreso el 10 de julio pasado y establece un régimen integral con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año.

La intención es cumplir con las obligaciones derivadas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que posee jerarquía constitucional. El presidente Javier Milei habái argumentado el veto a raíz del impacto fiscal estimado.

El juez González Charvay entendió que el veto es “un caso de clara discriminación a personas con discapacidad”, y que “el derecho a la salud, educación y rehabilitación de niños con discapacidad debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias”.