La Cámara Nacional Electoral (CNE) debe definir si se reimprimen o no las boletas con la foto del candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), Diego Santilli.

Por el momento, la Junta Electoral bonaerense, a cargo de la Dra. Hilda Kogan, y el fiscal electoral Ramiro González aseguraron que no están dadas las condiciones para volverlas a imprimir, en referencia al poco tiempo que falta para que comiencen las elecciones nacionales y la logística que se debe tener en cuenta, además del dinero que implicaría el proceso.

Esta discusión tomó relevancia cuando, horas atrás, la Justicia decidió que Santilli sea finalmente quien tome el lugar del ex candidato libertario José Luis Espert, que además de renunciar a su candidatura, luego de que se demostrara su vínculo con el empresario acusado por narcotráfico Federico Machado, solicitó licencia en el Congreso hasta el próximo 8 de diciembre.

Según el dictamen que se difundió, la Junta Electoral de la provicia “requirió” al Ministerio del Interior “que informe el costo estimado de una eventual reimpresión de la totalidad de las Boletas Únicas Papel (BUP) del distrito; la existencia o no de partida presupuestaria habilitada para afrontar dicho gasto; si resultaría necesario un nuevo proceso licitatorio para su ejecución; las imprentas eventualmente asignadas y el procedimiento aplicable y los plazos de impresión y la fecha posible de entrega del material a esta Junta”.

Por otra parte, todos los actores competentes que se oponen a la reimpresión de boletas sostienen que no hay tiempo material ni condiciones logísticas para volver a realizar el proceso con 12 millones de BUP. Paralelamente, el fiscal González reafirmó que, además, se tiene que tener en cuenta el encuadernado, escaneo, control y distribución de los materiales.

Otro de los puntos fundamentales que ponen en duda la reimpresión de las boletas es el gasto que implicaría, ya que serían más de $12.000 millones, además de ser “materialmente imposible”, como aseguró la Junta Electoral bonaerense, y “contradecir” los plazos y etapas perentorias “fijadas por la ley electoral”.

