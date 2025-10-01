La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, zigzagueó este miércoles al referirse a la situación del principal candidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, quien afronta una denuncia por el presunto financiamiento por parte del narcotraficante Fred Machado.

En una entrevista con Radio La Red, la funcionaria pidió que el actual diputado aclare “ya la situación” y agregó: “Nosotros, que combatimos el narco con todo, no podemos aceptar conductas de personas aliadas al narco”.

Espert fue denunciado por Juan Grabois por figurar en una causa judicial que se tramita en Estados Unidos contra Machado, detenido en Neuquén por narcotráfico, por maniobras delictivas relacionadas con el comercio ilegal de drogas.

El documento que presentó Grabois en Comodoro Py es una planilla que forma parte de la causa en Texas, donde figura la entrega de doscientos mil dólares al economista que busca revertir la última derrota libertaria en territorio bonaerense.

Bullrich cambió su postura sobre Espert durante la tarde, cuando encabezó una conferencia de prensa sobre las últimas detenciones en Perú vinculadas con el triple femicidio de Florencio Varela.

"En 2019 este señor narcotraficante, Machado, no estaba imputado. La imputación, que comienza en Texas, es de 2020; eso significa que Espert puede plantear que en el momento en que usó el avión no había ninguna imputación. Podía haber sospechas, pero no imputaciones. Eso es un dato objetivo", afirmó la titular de la cartera de Seguridad y próxima candidata en la Ciudad de Buenos Aires.

Este miércoles, la oposición en la Cámara de Diputados reclamó el apartamiento de Espert de la comisión de Presupuesto y Hacienda, pero el oficialismo logró sortear la presión y evitó la remoción.