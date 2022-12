Se presentó un confuso episodio en torno a la tumba del reconocido compositor de folclore argentino, Gustavo “Cuchi” Leguizamón.

La Municipalidad de Salta informó que según los registros del Cementerio de la Santa Cruz, el cofre donde descansan los restos mortales de Gustavo "Cuchi” Leguizamón jamás fue trasladado de esa necrópolis y se encuentra actualmente en un mausoleo elegido por sus familiares.

José María “Moro” Leguizamón, hijo del reconocido músico salteño había denunciado la desaparición del cajón que alberga el cuerpo de su padre del mausoleo en el que descansaba. “Se han robado el cuerpo de mi papá”, había afirmado en un breve diálogo con Salta/12. “No entiendo cómo puede pasar esto”.

Moro Leguizamón contó que ayer fue a visitar el mausoleo en el Cementerio Municipal de la Santa Cruz y cuando ingresó, vio que el cajón de su padre no estaba.

Además, dijo que la última vez que visitó el Cementerio fue en 2018, antes de la pandemia, y que por problemas de salud no pudo volver. “Ahora me sentía un poco mejor entonces decidí ir y me doy con esto”, relató.

El 29 de septiembre de este año se cumplieron 105 del natalicio de Gustavo Leguizamón, conocido como “Cuchi”, cuyos versos son parte del cancionero nacional. El músico falleció el 27 de septiembre del año 2000. “Es una vergüenza que pase esto. Más cuando mi padre ha dado tanto”, expresó José María.

El administrador de cementerios municipales de la capital salteña, Julio Villafañe, dijo a Salta/12 que se había iniciado una investigación para verificar en todos los libros si hubo autorización para un traslado del cajón desde el mausoleo. Dijo que puede existir “un equívoco” en la situación.

