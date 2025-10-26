Desbarrancó un micro en la ruta 14: hay 9 muertos y 29 heridos

En la ruta nacional 14, precisamente en el puente del arroyo Yazá, se produjo una trágica colisión entre un colectivo de la empresa Sol del Norte y un automóvil, durante la madrugada de este domingo.

Bomberos, personal de la Salud Pública y efectivos de la Policía de Misiones continúan rescatando a los pasajeros que quedaron atrapados en el rodado mayor, el cual volcó y quedó sobre el arroyo mencionado.

En relación al siniestro vial, algunas versiones dan cuenta que a simple vista se puede deducir que hubo un impacto entre el auto y el colectivo y que a raíz del lugar donde impacta el auto en el colectivo, que sería en la parte delantera del lado del chofer, se estima que el chofer habría perdido el control.

El colectivo salió a las 4 de la madrugada con destino a Iguazú por que se calcula que partió aproximadamente 30 minutos antes de la colisión.

Identificaron a las víctimas fatales y heridos de la tragedia

Con el correr de las horas, la Policía de Misiones confirmó las identidades de las nueve personas fallecidas producto de la tragedia protagonizada por un colectivo de la empresa Sol de Norte y un automóvil Ford Focus en la madrugada de este domingo, sobre la ruta nacional 14 -a la altura del arroyo Yazá de Campo Viera.

Las víctimas fatales son: Gabriela Paola García (26), de Oberá; Magalí Lilén Belén Amarilla (22), de Campo Ramón; Katia Bupvilofsky (24), de Oberá; Rafael Jordan Gonzalo Ortiz (34) -conductor del Focus-, de Oberá; Ángelo Tadeo Alpuy (19), de Eldorado, Elian Natanael Alvez (25), de El Alcázar; Jonás Luis Dávalos (20), de Eldorado; Enzo León (19), de Eldorado y Brian Hobos (19), de Wanda.

Todos fueron trasladados al Hospital SAMIC de Oberá para las diligencias médico-legales y posterior entrega de los cuerpos a sus familiares. Mientras que, los 29 heridos, de edades que oscilan entre los 5 y los 67 años, fueron atendidos principalmente en los hospitales de Oberá y de Campo Viera. Cuatro de los pacientes debieron ser derivados posteriormente al hospital Madariaga de Posadas:

La Policía de Misiones continúa trabajando en la zona con equipos de rescate, peritos de Criminalística y personal de Seguridad Vial. Además de la estructura de Salud Pública y otros organismos del Gobierno provincial.

Fuente: El Teritorio