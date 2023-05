“Archivo Disco Pi” es un ciclo de podcasts guionado y conducido por el periodista Víctor Pintos, que fue conductor del programa Disco Pi en la mañana de la FM del Multimedio SRT.UNC.

Víctor Pintos revisita discos antológicos de distintos artistas y de diferentes momentos, en el ciclo de podcast “Archivo Disco Pi”. El podcast rescata momentos del programa de radio “Disco Pi”, conducido por Pintos desde el año 2011 al 2017, en Nuestra Radio FM 102.3 del Multimedio SRT.UNC. En la actualidad, la emisora se llama 102.3 Más que Música.



El periodista y conductor lleva adelante el proyecto Disco Pi Digital, que incluye columnas culturales en la sección espectáculos de www.cba24n.com.ar, y podcasts con entrevistas, opinión y momentos de su programa radial en la FM de los Servicios de Radio y Televisión de la UNC.

El micrositio de Archivo Disco Pi

En www.cba24n.com.ar puedes encontrar el micrositio de Archivo Disco Pi y escuchar las entrevistas, opiniones y joyas ocultas de la música argentina e internacional.

Archivo Disco Pi también se encuentra disponible en Spotify. Uno de los podcast más recientes es un homenaje a la cantante brasileña Rita Lee, que falleció el pasado 8 de mayo en su residencia de San Pablo, Brasil.

En diálogo con Víctor Pintos, comparte su experiencia en este formato de audio que se ha vuelto muy popular: “No es la primera vez que hago podcasts. Empecé a hacerlo hace como 20 años, cuando dirigía rock.com.ar, y nadie sabía acá qué era un podcast. También en esa época hice un programa de radio que se podía escuchar online y que era de distribución libre y gratuita en radios de cualquier lado, en el interior y en el exterior”.

–¿Qué opinión tiene sobre este formato de audio digital?



Que es super interesante. De todas formas, elijo el programa de radio tradicional, que se mete por costumbre en la casa o en el auto de la gente cuando te eligen. Claro que entiendo que un formato así es bien portable, sobre todo cuando se distribuye en distintos sitios, y generalmente es breve. Ya está demostrado que éste es el tiempo del On Demand. Yo hago hoy radio para México y las mediciones son increíbles: mucha más gente escucha mis participaciones en el momento en que quiere, y no cuando las hago.



-¿Cómo es el público que se acerca a Archivo Disco Pi?



No sé. Imagino que puede llegar a ser el que circula por la web. El programa de radio convencional Disco Pi, tenía otro público. Y se fue armando una audiencia despacio, con el tiempo. Aspiro a que ahora pase lo mismo. Por ahora no es mucha la gente que sabe que esto existe. Es más, creo que la mayoría puede que no sepa qué era Disco Pi. Con esto, notas más podcasts, pueden hacerse una idea.

Una discoteca multigénero



Sobre la selección del contenido de los podcast, Victor Pintos describe: “Las notas son de distintos temas y con distintos artistas, de distintos tiempos. Los podcasts son, en rigor, un recorrido por mi discoteca, que es multigénero. De alguna forma, los dos formatos respetan el espíritu Disco Pi: todo y de todos, para todos”.



Joyas de la música nacional e internacional

Entre los podcasts “Archivo Disco Pi” que podemos encontrar, se puede disfrutar de “El debut de un muchacho llamado Charly García”, donde Pintos rescata el vinilo original de Vida, el primer disco de Sui Generis, el dúo de García y Nito Mestre.

La lista de podcasts continúa con: “Steve Wonder lo ve todo”, “El debut de Bebe, símbolo de la marea verde”, “Jorge Drexler con cuero y computadoras”, “Aretha Frankin, una voz inolvidables”, “Amores Tangos y un disco de aguas movidas” y “Fito y Luis, juntos: más que un larilalá”, entre muchos más.



Sobre Víctor Pintos



Víctor Pintos es un periodista, escritor y productor multimedia argentino. Acredita una actividad profesional de 46 años, desarrollada en su mayor parte en Buenos Aires, donde cumplió tareas en las revistas Expreso Imaginario, Humor, El Periodista y Rolling Stone y en los diarios Página/12, Sur, Clarín y La Razón. En radio, como conductor y productor de varios programas, y en televisión, donde ganó su primer Premio Martín Fierro en 1995 por el ciclo Música urbana. Luego ganaría otro galardón en 2013 por La Previa de Cosquín emitido por Canal 10 de Córdoba.

Fue uno de los responsables periodísticos del documental “Mejor hablar de ciertas cosas de MTV Latino” (1995) sobre la historia del rock argentino. Pionero en el periodismo en internet, durante 12 años dirigió el website rock.com.ar dedicado al rock argentino.

Con León Gieco produjo en 1997 el primer disco de Abel Pintos y el último de Antonio Tormo; en 2000 fue el realizador del box set almendra 68/70 del grupo Almendra y entre 2004 y 2006 dirigió las ediciones definitivas de la obra completa de Aníbal Troilo y Roberto Goyeneche en el sello RCA Victor.

En 2017 fue curador artístico del catálogo del sello discográfico Music Hall que recuperó INAMU (Instituto Nacional de la Música) luego de un extenso proceso judicial.



Escribió varios libros. Dos de ellos sobre Atahualpa Yupanqui: Atahualpa Yupanqui - Cartas a Nenette (2000) y Atahualpa Yupanqui - Este largo camino (Memorias) (2008). El primero, Tanguito - La verdadera historia (1993), fue base documental para el film Tango Feroz. Este título tuvo una reedición independiente en 2013 bajo el título Tanguito y los primeros años del rock argentino.



Luego, escribió Cosquín Rock de José Palazzo (2010) y a finales de 2018 publicó Conversaciones en Disco Pi, con entrevistas que realizó en el ciclo radial Disco Pi. Luego de este programa, condujo hasta 2022 el ciclo GPS en Radio Universidad. Actualmente escribe notas culturales en Cba24N, la multiplataforma del Multimedio SRT.UNC



En el otoño de 2022 publicó cinco libros. Uno de ellos es la reedición hecha por la Editorial Planeta de su primera obra, Tanguito y los primeros años del rock argentino, a 50 años de la trágica muerte de José Alberto Iglesias, Tanguito. Otro es una autobiografía, Recuentos, que en rigor presenta una antología no ordenada de su obra periodística y una memorabilia de manuscritos, entradas de conciertos, volantes y afiches de época.



También dio a conocer dos libros infantiles, Cuentos para cantar, ilustrados por Alejandro O’Kif, y uno histórico, MH es Argentina!, con la historia del sello discográfico Music Hall, en una edición producida por INAMU, que en realidad cuenta de un mundo que ya no es, el de los discos y las disquerías, de los medios -diarios y revistas- publicados en papel, y de la radio y la televisión en formatos que, por el avance de internet, ya son parte del pasado. Con estos lanzados en 2022, son 11 los libros que ha publicado. El prolífero periodista y productor, continúa desarrollando una gran trayectoria en la historia cultural de la Argentina.