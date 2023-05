En medio de un brote récord de casos y muertes por dengue en el país, un grupo de científicos y científicas lideradas por la viróloga Andrea Gamarnik, investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires, ha realizado un descubrimiento revolucionario que podría tener un impacto significativo en la lucha contra esta enfermedad. Publicado en la prestigiosa revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), el estudio revela un nuevo camino para controlar la respuesta antiviral de las células humanas y diseñar vacunas más efectivas.

El hallazgo demuestra cómo el virus del dengue utiliza una vía específica para controlar la respuesta antiviral de las células humanas y lograr infectarlas con éxito. Además, se ha descubierto que esta vía de defensa viral varía según la variedad del virus que causa la infección (DEN1, DEN2, DEN3 o DEN4), lo que explica las diferentes manifestaciones clínicas asociadas a cada serotipo.

Según Gamarnik, este descubrimiento es crucial para el desarrollo de vacunas más efectivas contra el dengue, ya que hasta ahora no se ha logrado una vacuna tetravalente que proteja por igual contra los cuatro serotipos del virus. La exposición previa a uno de los serotipos puede agravar una infección posterior con una variante diferente, por lo que es fundamental contar con vacunas que cubran todas las variedades del virus.

La investigadora explicó que el virus del dengue desencadena una "batalla campal" dentro de las células infectadas, donde el virus intenta multiplicarse y la célula activa su sistema antiviral para defenderse. El nuevo estudio revela cómo el virus contrarresta la respuesta antiviral de la célula, siendo más efectivo en el serotipo DEN2 que en el serotipo DEN4. Este conocimiento permitirá el diseño de vacunas más efectivas mediante ingeniería genética.

Actualmente, Argentina enfrenta un brote de dengue con más de 100,000 casos registrados este año , principalmente causados por el serotipo DEN2. Este cambio en la predominancia del serotipo representa un desafío para el desarrollo de vacunas y resalta la importancia de contar con una protección adecuada contra los cuatro serotipos del virus del dengue.

El descubrimiento realizado por este equipo de científicas argentinas es considerado uno de los avances más significativos en el estudio del dengue en los últimos años. La ciencia y la “curiosidad científica”, afirma Gamarnik, han llevado a este hallazgo inesperado, ofreciendo nuevas perspectivas para el diseño de vacunas más efectivas y brindando esperanza en la lucha contra esta enfermedad devastadora.

A medida que se continúa recopilando más información sobre la respuesta inmune y la efectividad de las vacunas existentes, investigadores trabajarán en la implementación de estos nuevos conocimientos para desarrollar mejores estrategias de prevención y control del dengue.