Desde el próximo año, las provincias organizarán sus propios exámenes de ingreso a residencias médicas. La noticia se conoce luego de las repercusiones que tuvo el último examen nacional en el que se registraron maniobras tramposas para aprobar.

Este lunes, en la última reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), se definió esta nueva modalidad que desligará a la Nación de esa instancia.

El objetivo, según el Ministerio de Salud, es adaptar la formación profesional a las necesidades específicas de cada jurisdicción y fortalecer la autonomía provincial, poniendo fin a la financiación nacional de becas para residencias.

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, encabezó el encuentro y aseguró que la salud y la formación médica deben responder a las realidades locales. “La salud es jurisdiccional. Los exámenes también tienen que ser jurisdiccionales. Solo cada provincia sabe qué tipo de médicos necesita para su población", precisó.

Los ministros provinciales coincidieron en que la formación de profesionales debe ajustarse a las particularidades epidemiológicas, geográficas y sanitarias de cada región, permitiendo así que los médicos se especialicen según las demandas locales.