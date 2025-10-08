Desde la cárcel, Leonardo Cositorto confirmó que aportó a las campañas de Milei y Santilli

Leonardo Cositorto habló desde la cárcel de Goya y dejó varias declaraciones que provocaron un cimbronazo en el plano político.

El creador de Generación Zoe, que cumple una condena de 12 años por estafas reiteradas, aseguró que aportó dinero a las campañas de Diego Santilli en 2021 y de Javier Milei en 2023. «Me molesta que ahora me nieguen», dijo en una entrevista brindada a un medio radial.

Según Cositorto, en la campaña de Santilli (entonces candidato de Juntos por el Cambio) colaboró con 32.500 dólares «porque quería un cambio para la Argentina». También dijo haber aportado a la campaña presidencial de Milei el año pasado.

«Yo no soy Fred Machado; me molesta que me quieran ensuciar», dijo en referencia al empresario acusado de narcotráfico en Estados Unidos y vinculado al ex candidato libertario José Luis Espert, quien renunció días atrás.

Por su parte, Santilli ya había negado cualquier tipo de vínculo con Cositorto en 2022, cuando se lo vinculó por primera vez. «No lo conozco; no tengo ningún tipo de relación con él», había dicho entonces el diputado bonaerense. Desde el entorno libertario, en tanto, prefirieron no responder.

Cositorto sigue detenido tras ser declarado culpable de liderar una red de estafas piramidales bajo el nombre de Generación Zoe. La investigación comprobó que defraudó a 118 personas por más de 776.000.000 de pesos, presentando a la empresa como una firma de “coaching y liderazgo” cuando, en realidad, funcionaba como un esquema Ponzi.