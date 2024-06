Tras la represión ocurrida la semana pasada en las inmediaciones del Congreso Nacional cuando los senadores debatían la Ley Bases, hubo 33 detenidos, 17 de los cuáles fueron liberados y el resto aún permanecen privados de su libertad.

Con el correr de las horas se fueron conociendo detalles de detenciones arbitrarias y abusos policiales durante el operativo, que fueron denunciadas por familiares y organizaciones sociales y Derechos Humanos.

Pocas horas después de que la jueza María Servini ordenara liberar a los 17 detenidos, el fiscal Carlos Stornelli solicitó que la magistrada reconsiderara esa decisión respecto de 14 personas.

El polémico fiscal fundamentó la decisión en la creencia de que esos individuos pueden fugarse o entorpecer la investigación en su contra mientras están en libertad.

Stornelli consideró la gravedad de los delitos que les imputa como para que esperen su eventual indagatoria en libertad y acusó a los involucrados en una serie de delitos como "lesiones” y “daños simples y agravados”, “incendio o estrago”, “delitos contra la seguridad pública”, “instigación a cometer delitos” e “intimidación pública”.

En ese marco, familiares de los presos por manifestar contra la Ley Bases convocaron a una concentración, este lunes a las 17 horas en la plaza de Mayo, para reclamar por la libertad de todos los detenidos y pedirle a la Justicia que realice un proceso que respete las garantías democráticas y constitucionales.

“No son delincuentes, como están instalando. Son ciudadanos con conciencia que fueron a manifestar”, aseguró Margarita, la mamá de Nicolás Mayorga.

Por su parte, Elizabeth Olea, esposa de Nicolás, explicó que su marido estuvo cerca de la plaza “y cuando ya estaban desconcentrando, los policías comenzaron a reprimir con gases y a correr a la gente. Mi marido no estuvo cerca de ningún disturbio y a él lo llevan detenido a varias cuadras del Congreso”, detalló la mujer en diálogo con el programa "Ponete al Día" de radio Universidad.

“Ellos fueron con una asamblea de barrio, donde hay gente de muchas edades, por eso se cuidan y no estuvieron en los lugares de conflicto, él estudia, trabaja, es padre de familia. Junto con él detuvieron a varios integrantes de la asamblea, en todos los casos sin motivos”, explicó Olea.

La mujer confirmó además la convocatoria para esta tarde, que podría tener réplicas en diferentes ciudades del interior del país.

“Hoy convocamos a una concentración de los familiares de los detenidos, con apoyo de organismos de Derechos Humanos, políticos de diferentes partidos, organizaciones y gente en general, es una convocatoria bien amplia.”

En cuanto a las causas esgrimidas por la Policía y la Justicia para la detención de su marido y otras personas, Olea detalló que “a nosotros no nos han mostrado nada, ni una prueba, no hay fotos ni videos que puedan incriminar a mi esposo ni a los demás detenidos. Tenemos muchos testigos que cuentas que las detenciones fueron al azar, de gente que incluso estaba circunstancialmente en la zona, pero que no tenían nada que ver con la movilización”.

Para los familiares, el objetivo urgente es conseguir las excarcelaciones; como esta semana es corta debido al feriado y la próxima también lo va a ser, sienten el riesgo de que el proceso se alargue.

La jueza María Romilda Servini de Cubria, en base a una imputación presentada por el fiscal Carlos Stornelli, le negó el viernes la excarcelación a 16 de los 33 detenidos iniciales. Luego Stornelli insistió y planteó a la Cámara de Apelaciones que detenga nuevamente a los manifestantes que habían sido excarcelados. Todo esto bajo la acusación de que se alzaron contra "el orden constitucional".

Según los defensores de los detenidos, esas imputaciones carecen de pruebas; por el contrario, lo que se observa en los videos de las detenciones es que se trató de arrestos al voleo, y lo que resulta más preocupante es que estuvieron en sintonía con lo que planteó la oficina del presidente Javier Milei el día de la marcha, cuando acusó de "terroristas" a quienes protestaron frente al Congreso contra la Ley Bases.

“Los necesitamos a todos. Los vamos a sacar, vamos a exponer todas estas injusticias. Necesitamos el acompañamiento de todo el pueblo, todas las familias que saben que es una injusticia y que esto no se puede permitir. Porque Nunca Más, es Nunca Más”, dijo en las puertas del Serpaj, Grisel Lyardet, la hermana de Sasha, una de las detenidas en diálogo con el diario Pagina12.

También estuvieron presentes otros familiares de los detenidos, referentes de derechos humanos, diputados y dirigentes como Paula Penacca, Mónica Macha, Gabriel Katopodis, Nicolás del Caño, Myriam Bregman y Romina del Plá, entre muchos otros.