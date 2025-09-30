Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, fue detenido este martes en Perú después de un operativo conjunto entre la policía local y la Policía Bonaerense.

Ver: Triple femicidio: difunden la imagen del narco que habría ordenado los asesinatos





El joven de 20 años es el principal acusado por el triple femicidio de Morena Verdi (20), Brenda Loreley del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) en Florencio Varela.

“Pequeño J” había sido sindicado como el instigador del crimen, según uno de los cuatro primeros detenidos. Con la captura de Valverde Victoriano son nueve los arrestados en la causa.

Horas antes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció la detención de Matías Ozorio, de 28 años, también en Perú. El joven argentino está acusado de haber estado presente cuando las tres jóvenes fueron asesinadas y de ser la mano derecha de “Pequeño J”.

El rostro de Valverde Victoriano fue difundido el viernes pasado a la noche cuando se activó una orden de detención internacional por parte de Interpol.

El joven que habría ordenado los asesinatos de las tres jóvenes en la casa de Florencio Varela no registraba vínculos con causas judiciales por narcotráfico u otras contravenciones. Había pasado sus años en Argentina por debajo del radar de las fuerzas de seguridad y de los tribunales.

Los nueve detenidos en la causa le darían a la Fiscalía a cargo de la investigación un mapa de los eslabones implicados en los ocurrido la madrugada del viernes 19 de septiembre. Desde las personas que manejaban la camioneta Chevrolet Tracker donde fueron trasladadas las jóvenes y también quienes iban en el segundo vehículo de apoyo, los autores materiales de los crímenes, los encubridores y el autor intelectual.

