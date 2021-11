Los tres policías de CABA acusados ​​de asesinar a Lucas González, quien murió a causa de un disparo en el cráneo el miércoles pasado en Capital Federal, se presentó este sábado ante la justicia y quedaron automáticamente detenidos. Se trata del inspector Gabriel Isassi, el alcalde oficial Fabián López y el oficial José Nieva, quienes se desempeñaban en la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad.

Todos están acusados ​​del delito de "homicidio agravado por haber sido perpetrado por miembros de las fuerzas policiales abusando de sus funciones", el cual prevé la pena de prisión perpetua en un futuro juicio oral.

El pedido de detención fue firmado anoche por los fiscales Leonel Gómez Barbella, a cargo de la fiscalía nacional en lo Criminal y Correccional 32, y el fiscal Andrés Heim, a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin).

"Cabe destacar que este riesgo se torna especialmente grave en investigaciones vinculadas a delitos como los que nos convocan, en los cuales no pueden descartarse que, por su entidad, haya causado repercusiones psíquicas en las víctimas, que impacten negativamente sobre su voluntad de colaborar y testimoniar en el marco de la investigación, en caso de que la libertad de los imputados no sea restringida de momento", señalaron.

En tanto, el fiscal Gómez Barbella se comunicó con Cintia, la madre de Lucas, para darle su apoyo y comunicarle todas las novedades de la causa. Además, puso a disposición de las familias a los profesionales de la Dirección de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) del Ministerio Público Fiscal.

Tras conocerse el pedido de detención de los policías, Mario, padre del adolescente, dijo a Télam que espera que "se cumpla eso", ya que la única forma que su hijo "descanse en paz va a ser cuando estén presos y condenados", por lo que continuará "la lucha el lunes con la marcha a Tribunales y el reclamo de cárcel para los asesinos".

"Vamos a seguir peleando hasta el final porque han destruido a una familia, mi hijo no se merecía eso", expresó "Peka" y añadió: "Estamos muy agradecidos por toda la ayuda de los medios de comunicación y del pueblo de (Florencio) Varela y de todos los lugares por el apoyo que nos dan".

La convocatoria a la marcha del lunes

Los familiares de Lucas convocaron a "una marcha pacífica" con velas y banderas argentinas hacia al Palacio de Tribunales para el lunes próximo.

"Ojalá me puedan seguir apoyando y seguir estando, el lunes vamos a ir la marcha porque esto recién empieza y yo no voy a parar hasta que todas las personas, inclusive los que encubrieron, paguen por lo que le hicieron a mi hijo", afirmó Cintia.



En tanto, Sebastián Santilla, un tío del joven, sostuvo que "ya no pueden tapar más a los policías asesinos".

Fuente: Télam