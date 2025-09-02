La vicepresidenta Victoria Villarruel fue repudiada por el gremio SUTNA en una visita a la fábrica de neumáticos FATE por el Día de la Industria.

“Desde ya, la presencia de Victoria Villarruel (vicepresidenta del gobierno de Milei y clara defensora de los militares genocidas y del terrorismo de Estado) merece el mayor de los repudios en una fábrica cuyo componente obrero ha sufrido, durante el proceso militar, persecuciones, desapariciones forzadas y todo tipo de extrema violencia, como padeció la clase obrera en tan oscuros momentos”, expresó el gremio.

El documento fue entregado por el secretario general del gremio, Alejandro Crespo, en medio de la recorrida de la titular del Senado, quien fue acompañada por el dueño de la empresa, Javier Madanes.

La recorrida de Villarruel ocurrió en medio del ambiente de caos que domina la Casa Rosada por la difusión de grabaciones de una de las máximas figuras del gobierno nacional y la toma de medidas para controlar el dólar.

La vicepresidenta, enfrentada desde hace meses con el presidente Javier Milei, intenta marcar una agenda contraria a la del jefe de Estado.

“Esta visita de quien desempatara la votación a favor de la aprobación de la antiobrera ‘Ley Bases’ se enmarca en un contexto nacional donde las patronales de todas las ramas industriales interpretan que los despidos y las desvinculaciones han generado el daño suficiente en la moral obrera para poder implementar cambios a la baja impensados en cualquier otro momento”, expresó el gremio.