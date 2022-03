Cada 31 de marzo se celebra el Día Internacional de la Visibilidad Trans con el objetivo de reflexionar y concientizar sobre las condiciones de las personas de la comunidad trans.

La palabra transgénero (o trans) es un término general para aquellas personas cuya identidad y expresión de género se diferencia de las que están típicamente asociadas con el sexo que les fue asignado que al nacer.

Cuando y por qué surge

Desde el 2009 y por iniciativa de Rachel Crandall, co-fundadora de la organización Transgénero Michigan, Estados Unidos, se estableció esta fecha para reflexionar sobre las condiciones de vida y los derechos de la comunidad trans en el mundo.

Las personas trans han ido ganando lugares a fuerza de lucha y organización, pero aún son discriminados, discriminadas y discriminades sin poder acceder a derechos básicos como la salud y el trabajo.

Con un promedio de vida de 35 años, muy por debajo de la expectativa de vida del resto de la población, y estimando que entre un 80 y 90% viven en situación de prostitución como única salida ante las dificultades de acceso a empleo formal, las necesidades se agravaron durante la pandemia.

En Argentina las personas trans han conquistado distintas leyes como la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género y, recientemente, la ley 27636 de Promoción del Acceso al Empleo formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán – Lohana Berkins”. Pero existe una brecha entre lo que se ha reconocido y la realidad material que viven a diario.

Apoyo de organismos internacionales

En un informe, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) sostiene que las personas no binarias son aquellas que no se identifican única o completamente como mujeres o como hombres; es decir, que trascienden o no están incluidas dentro del binario mujer-hombre. Resalta, asimismo, que la identidad y expresión de género de las personas, incluyendo las no binarias, son categorías protegidas contra la discriminación.

Insta así a apoyar la visibilidad de las personas transgénero y no binarias debe ser algo cotidiano. Sus derechos deben ser defendidos al igual que su vida ya que son fuertemente discriminadas, violentadas y asesinadas.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2011 aprueba una resolución para defender los derechos humanos de todas las personas con una determinada orientación sexual, así como una identidad o expresión de género y donde queda prohibido cualquier tipo de violencia o discriminación en contra de ellas en ningún país del mundo.

Con este decreto, se busca proteger la integridad física y emocional de todos los adultos, jóvenes, niños, lesbianas, bisexuales, transexuales y toda la comunidad LGBT a nivel mundial y al mismo tiempo, hacer respetar sus derechos humanos. Asimismo, es importante enfatizar que la ONU creó una web llamada "Libres e Iguales ONU", un valioso referente internacional.

Testimonios

Recordamos dos capítulos de Historias de Nosotres, de Juani Fernández Juvé, emitidos en 2020, en nuestras Crónicas de Canal 10 y redes sociales. La primera tiene que ver con Agustín, un joven que con la ayuda de su familia logró hacer el cambio de género y una transición llena de amor.

Por otro lado, hablamos con Victoria Antola, la primera mujer trans en ingresar a trabajar en el Banco Central de la República Argentina y una gran luchadora por el cupo laboral trans.