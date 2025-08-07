La ex ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, generó polémica al hablar el presidente Javier Milei en una entrevista con el periodista Mehdi Hasan para la cadena internacional Al Jazeer.

Consultada sobre el caso $LIBRA, donde se lo investiga al mandatario por una supuesta criptoestafa, expresó: "Hay dos posibilidades: o no es muy inteligente o es una especie de corrupto".

“Alguien le debe haber contado y pensó que era buena idea”, sostuvo.

También habló de la salud mental de Milei y no desmintió que le consulte a sus perros muertos como si fueran sus asesores.

“Supongamos que todo lo malo que dicen de él es cierto, eso no cambia las buenas políticas que está llevando adelante”, manifestó filosa ante una serie de versiones polémicas sobre las conductas privadas del presidente.

Ante la pregunta directa del periodista, "¿Podés nombrar algún otro líder mundial que consulte a sus perros?", la ex canciller respondió con ironía: "Tal vez tienen un gato", pero en ningún momento negó la premisa sobre el mandatario argentino.

El periodista insistió, citando al economista y ex asesor presidencial Carlos Rodríguez, quien había afirmado que el "desbalance mental de Milei se volvió evidente". Cuando Hasan le preguntó directamente a Mondino si creía que el presidente era mentalmente inestable, la ex funcionaria respondió con evasivas.

"Trabajé con ambos", dijo, y ante la presión del entrevistador, reconoció que "Carlos siempre tiene razón", aunque se negó a afirmar que Milei tenga problemas de estabilidad emocional.