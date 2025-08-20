Fue un martes con intensa actividad en el Senado de la Nación ya que dos plenarios emitieron dictamen a los proyectos de Emergencia Pediátrica y de Financiación Universitaria.

Las comisiones de Salud, Población y Presupuesto firmaron el dictamen que activa “la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud de la República Argentina por el término de un (1) año”.

De esta manera, podría tratarse en la Cámara Alta en los próximos días. Cabe recordar que el proyecto, centrado más que todo en conflicto en torno al Garrahan, plantea "la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”.

Por otro lado, las comisiones de Educación y de Presupuesto firmaron el dictamen del proyecto que refuerza y blinda los presupuestos de las universidades públicas. El proyecto ya fue aprobado en la Cámara Baja y significa una actualización basada en el Índice de Precios al Consumidor para los fondos destinados a las casas de estudio de todo el país.

Ambos proyectos son vistos con malos ojos desde el Gobierno Nacional, que siempre argumenta que el equilibrio fiscal es el centro de la gestión. De ser aprobados, el presidente Javier Milei preparará los vetos correspondientes.