El gobierno nacional recibió un revés judicial este martes con el dictamen de la fiscal federal con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires, Laura Roteta, que estableció que el lugar de José Luis Espert en la lista de La Libertad Avanza debe ser ocupado por la modelo Karen Reichardt, quien estaba en el segundo lugar.

La resolución, que se dio a conocer esta tarde, fue en contra del planteo del gobierno nacional, que aspira a que el lugar del economista, acusado por lavado de dinero, sea ocupado por Diego Santilli.

Roteta argumentó en su fallo que debe protegerse la paridad de género garantizada por la legislación actual, según publicó el diario La Nación.

En cambio, los representantes legales del oficialismo plantearon que el lugar de Espert debe ser ocupado por Santilli en base al decreto 171/2019, que establece el reemplazo por otra persona del mismo género en caso de renuncia, muerte, incapacidad o inhabilitación.

Espert renunció a su postulación el domingo pasado, después de una semana sin poder explicar su relación con el empresario Federico "Fred" Machado, quien debe ser extraditado a Estados Unidos por una causa relacionada con narcotráfico, lavado de dinero y fraude electrónico.

La decisión final sobre el reemplazante del economista estará en manos del juez con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla.