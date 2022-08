Dictan conciliación obligatoria y UTA suspende el paro nacional de esta noche

El ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre empresarios y choferes agrupados en la Unión de Tranviarios Automotor (UTA), por lo cual se levantó el paro previsto por el gremio, que estaba previsto para la noche de este martes.

La medida fue confirmada por el sindicato que conduce Roberto Fernández, aunque aclararon que de no llegar a un acuerdo entre las partes, las medidas sindicales se retomarán “con más fuerza que nunca”.

Mediante un comunicado de prensa difundido en redes sociales, la UTA confirmó que acata la prórroga del periodo de Conciliación Laboral Obligatoria propuesta por la cartera que conduce Claudio Moroni.

No obstante, advirtieron que las medidas de acción sindical podrían retomarse “con más fuerza que nunca” si Trabajo no firma el acuerdo salarial para los choferes del transporte de pasajeros de corta y media distancia. “El salario no se negocia”, subraya la nota firmada por Fernández.

El reclamo

UTA había anunciado el paro nacional como medida de fuerza en reclamo por un aumento salarial.

Mediante un comunicado, la organización gremial había informado que se veía “obligada a tomar medidas antipáticas para poder cuidar los salarios y exigir ser oídos”, y agregaba El salario no se negocia”.

En declaraciones radiales, Fernández precisó que están solicitando “un bono no remunerativo de 25 mil pesos”y al mismo tiempo, lamentó que el Estado les debe dinero de los subsidios a las empresas: “Las empresas reconocen nuestro pedido, pero no pueden pagarlo porque el Estado les debe plata a ellos”.

