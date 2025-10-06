Tras la renuncia de José Luis Espert, que con un mensaje en Twitter huyó de la candidatura a diputado, todos los ojos se posaron en el siguiente candidato varón de la lista, Diego Santilli, que sería su reemplazante si la Justicia Electoral lo permite. "No nos dejemos correr por los mismos que gobernaron 16 años y llevaron al país al fracaso. El camino es duro, pero es el correcto", escribió Santilli en su primer mensaje luego de la caída de Espert.

"Voy a dejar el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explote el país", agregó el 'Colorado'. El color de su pelo fue el motivo de una rápida campaña de redes de todo el universo libertario y aliados con peluca: publicaron a coro fotos con el color de pelo modificado para asemejarlo a lo de Santilli. Algo que ya había hecho Mauricio Macri en 2021 cuando confirmó la candidatura del exvicejefe de gobierno con una foto en primer plano de su cabello colorado.

La publicación coordinada de la tropa digital libertaria contrasta con lo que escribían sobre Santilli en 2021, cuando lo calificaban de "impresentable" e "invotable". El propio Javier Milei dijo que era "un engendro, un candidato horrible", que "no hay nadie que no diga que es un corrupto" y recordó que "estuvo con Menem, con Duhalde, con Ruckauf, con Macri y con Larreta". Ahora hay que agregar a esa lista el nombre del propio Milei.

Todavía restan resolver dos discusiones respecto a cómo se presentará La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires el 26 de octubre. Por un lado, si finalmente podrá encabezar Santilli o con la renuncia de Espert la que queda a la cabeza es su segunda, Karen Reichardt. Los rumores dicen que en ese caso le solicitarían la renuncia también a ella para dejar primero al exlarretista. Sobre esto, el candidato afirmó: "Me importa poco, no se trata de quién encabeza".

Distinta fue su reacción en la otra discusión: qué pasará con las boletas ya impresas, que tienen a Espert como primer candidato y principal figura libertaria. "Si hay un renunciamiento o un corrimiento, está bueno que eso se verifique en las urnas. Estaría bueno que las que no se imprimieron se impriman y las que ya se imprimieron se reimpriman", dijo Santilli en diálogo con Radio La Red. El costo fiscal de la reimpresión rondaría los 15 mil millones de pesos, un número alto para un gobierno que hace del férreo control del gasto público una de sus banderas.

En un intento por levantar el perfil de la campaña libertaria, Santilli convocó a Jorge Taiana -candidato de Unión por la Patria- a un debate "donde quiera, a la hora que quiera y como quiera" para "salir de los debates personales e ir al debate de qué provincia y qué país queremos".

Sobre cómo se tomó la decisión de bajar a Espert, Santilli contó que "todo dependía de que José Luis Espert tomara esa decisión, que la tomó y fue la correcta, que es ir a defender en la justicia, sin fueros ni privilegios, su verdad". Reveló que se enteró porque recibió llamados de Santiago Caputo y Karina Milei. Además, durante el fin de semana llamó por teléfono a Mauricio Macri luego de contarle la situación a Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en Diputados y quien diera el salto a la aventura libertaria junto al propio Santilli.

"Sentí que cuando se desdobló la elección no fue lo correcto. La gente no quiere que le enchufen elecciones. Pensé que ahí se iba a poder debatir seguridad, infraestructura, salud. Cuando entramos en la campaña nacional hubo interferencias que existieron y hacen que a dos semanas de la elección no esté el debate, no hay discusión, no hay línea", completó quien ahora busca heredar el primer lugar de la lista.