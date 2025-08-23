Continúa el escándalo por las presuntas coimas que habrían circulado en el ámbito de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Con el correr de las últimas horas, las sospechas de que el Gobierno nacional está atravesado por hechos de corrupción toman el pulso de la conversación pública.

Más temprano, este sábado, comenzó el peritaje de los teléfonos secuestrados a Diego Spagnuolo y a los empresarios de Suizo Argentina. Casi en simultáneo, la diputada Lourdes Arrieta, quien ingresó a la Cámara bajo el sello de La Libertad Avanza, manifestó que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ha sido superada por su "ambición al dinero".

En declaraciones a Radio 10, la diputada expresó que Karina está "involucrada en este tema (ANDIS), en el tema de las criptomonedas ($LIBRA), en el tema de los Menem (licitaciones del Banco Nación)… algo está pasando. No sabemos qué hay detrás de ANSES tampoco", dijo la legisladora, que hoy integra un interbloque con otros legisladores escindidos de LLA.

"No sabemos si el presidente (Javier Milei) ha recibido dinero cuando fue a Chaco, a la iglesia evangélica, si le dieron una 'ofrenda de amor', que es como decimos habitualmente los evangélicos cuando se entrega una dádiva", agregó Arrieta, quien practica la religión evangélica.

Según la Ley de Ética Pública, presidentes y funcionarios públicos en Argentina no pueden recibir regalos relacionados con sus funciones. Por un episodio similar, el expresidente Jair Bolsonaro fue investigado en Brasil por haber retenido en su poder obsequios que el reino de Arabia Saudita entregó en su momento a la pareja presidencial brasileña. El asunto no es menor e implica una revisión de los estándares éticos en el ejercicio del poder.

Por otra parte, la justicia federal dispuso este sábado la apertura de los teléfonos secuestrados el viernes a los funcionarios y empresarios que aparecen mencionados en los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, en los que se alude a supuestos pagos de coimas en el ámbito de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).