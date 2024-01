El encendido discurso de Myriam Bregman, que presentó una cuestión de privilegio contra Javier Milei por sus dichos sobe “coimas, valijas y valijeros, tabaco, biodisel y aceiteras”, desató abucheos desde las gradas, lo que llevó a la diputada Cecilia Moreau a reclamar desalojar esa zona de la Cámara para evitar la presión de esos sectores sobre los legisladores.

“Haga respetar la voz de los diputados y diputadas en el recinto”, le reclamó al presidente del cuerpo, Martín Menem, como así también le pidió “que saquen los candados de los ascensores, porque son públicos y los diputados no podemos limitarnos en nuestros movimientos”.

En el mismo sentido, Miguel Angel Pichetto advirtió que “no son tolerables los abucheos: ponga orden, no es una cancha de fútbol”.

Fue el turno luego del presidente del bloque UP, Germán Martínez, quien señaló puntualmente al autor de los insultos. “Está arriba de la pantalla, hay una persona que le profirió un insulto a la diputada Bregman; hasta que no se retire, no podemos seguir funcionando”.

Si bien el presidente de la Cámara se comprometió a que eso no volvería a pasar más, Martínez se mantuvo en su postura, y así lo hizo también la diputada Ana María Ianni, a quien le tocaba hablar a continuación. Pese a los pedidos de Menem, que insistía en que su compromiso era que no volvería a pasar más y pedía por favor continuar, fue imposible.

A ellos se sumó la radical Carla Carrizo, que tras resaltar que las sesiones informativas habían sido impecables, el que había agredido también a ella y a la diputada Margarita Stolbizer, entre otras personas, “no es un emprendedor, es un agitador profesional. Vino a romper; no podemos tener fuerza de choque”.

Finalmente el presidente de la Cámara pidió a los presidentes de bloques decidir si retiraban a la persona señalada, y la diputada Silvia Lospennato le señaló que “ya han sido claras las expresiones de muchos legisladores que se vieron ofendidos. Le sugiero, presidente, que invite a esta persona a retirarse del recinto”.

Así lo hizo Martín Menem y la sesión pudo reanudarse luego de que personal de seguridad le solicitara retirarse al autor de los agravios.

Quien generó el incidente fue Tomás Agote, cofundador de la firma Patagonia IT Solutions, según su perfil de LinkedIn.