La oposición aprobó en la Cámara de Diputados la reforma de la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia (DNU), una herramienta clave utilizada por el Gobierno nacional, con modificaciones.

La votación terminó con 140 votos positivos, 70 negativos y 17 abstenciones. El bloque de la Unión Cívica Radical optó por la abstención.

Con estos números el gobierno podría conseguir el número necesario para sostener el futuro veto del presidente Milei.

El proyecto volverá al Senado de la Nación debido a una modificación que sufrió durante la votación por artículo.

El cambio que le dio un respiro al gobierno nacional fue el rechazo al plazo de noventa días corridos para que el Congreso de la Nación de pronuncie sobre los DNU.