Política
Diputados aprobó la reforma de los DNU que limita el poder de Javier Milei
La Cámara Baja incorporó modificaciones a la normativa por lo que deberá volver al Senado. El bloque de la Unión Cívica Radical se abstuvo.
La oposición aprobó en la Cámara de Diputado la reforma de la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), una herramienta clave utilizada por el Gobierno nacional, con modificaciones.
La votación terminó con 140 votos positivos, 70 negativos y 17 abstenciones. El bloque de la Unión Cívica Radical optó por la abstención.
La normativa que contaba con media sanción del Senado deberá volver a la Cámara Alta debido a las modificaciones incorporadas por los diputados.
El proyecto que pasará a tratarse en el Senado restringe a noventa días el plazo para que el Congreso de la Nación se pronuncie sobre los DNU y establece que para la confirmación de los decretos se necesitará la aprobación en ambas cámaras.