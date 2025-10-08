La oposición aprobó en la Cámara de Diputado la reforma de la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), una herramienta clave utilizada por el Gobierno nacional, con modificaciones.

La votación terminó con 140 votos positivos, 70 negativos y 17 abstenciones. El bloque de la Unión Cívica Radical optó por la abstención.

La normativa que contaba con media sanción del Senado deberá volver a la Cámara Alta debido a las modificaciones incorporadas por los diputados.

El proyecto que pasará a tratarse en el Senado restringe a noventa días el plazo para que el Congreso de la Nación se pronuncie sobre los DNU y establece que para la confirmación de los decretos se necesitará la aprobación en ambas cámaras.