La Cámara de Diputados volvió a darle dolores de cabeza al presidente Javier Milei este miércoles con el rechazo al veto contra la ley de Emergencia en Discapacidad.

La oposición logró la mayoría especial con una votación que terminó con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones.

El segundo segundo round legislativo fue favorable a La Libertad Avanza ya que en el tema jubilatorio consiguió que la oposición no reuniera los dos tercios para sostener la ley que otorgaba un aumento a los adultos mayores.

La votación terminó con 160 votos positivos, 83 negativos y cinco abstenciones, por lo cual el proyecto terminó de naufragar.



Jubilados y más

La sesión también prevé un par de normativas que apuntan a los pasivos.

Mientras en las adyacencias al Congreso se producirá una nueva marcha (de esas en las que trascienden diversos hechos represivos de las fuerzas de seguridad), adentro se intentará bloquear el veto al aumento del 7,2% a las jubilaciones, además de la mejora de las pensiones no contributivas y el bono de $110.000.

Del número de ausentes y de quienes se abstengan saldrá el detalle. Son relevantes los ocho representantes que responden a los gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro.

Se presume que está casi imposible conseguir los sufragios para retomar la moratoria previsional.

Un detalle no menor es que también está en condiciones de tratarse la reivindicación de la ley de ayuda para Bahía Blanca, que ya rechazó el Senado y podría ser el primer DNU que “le den vuelta” al gobierno nacional.

Los gobernadores también intentan meter presión y buscan que se trate en el recinto la idea de hacer coparticipables los Aportes del Tesoro Nacional y el impuesto a los biocombustibles, además de la reactivación de la comisión investigadora del escándalo Cripto.