La tensión en la Cámara de Diputados alcanzó un pico este miércoles con la difusión de audios atribuidos al titular de la dirección nacional de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en los que se lo escucha pedir coimas a cambio de contratos en el Estado.

“El día que tenemos que tratar la emergencia en discapacidad están circulando audios presuntamente del señor Diego Spagnuolo diciendo que en el gobierno argentino se cobraron coimas de medio millón de dólares por mes”, afirmó el diputado Leandro Santoro desde su banca.

El representante de la Ciudad de Buenos Aires por Unión por la Patria reclamó que la Cámara Baja deje de “hacerse la boluda” y convoque al funcionario para que dé explicaciones sobre el material difundido por Data Clave.

En la misma línea se posicionó el diputado Esteban Paulón, de Encuentro Federal; presentó una “citación al plenario” para Spagnuolo y para la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. “Estamos viviendo un jubileo de la corrupción”, exclamó.

Christian Castillo, del FIT, también criticó al gobierno nacional porque “recaudan de la discapacidad” y cuestionó que el director de la ANDIS no haya salido a desmentir la noticia.

En los audios atribuidos a Spagnuolo, el supuesto director de ANDIS dice: “De lo que cobran de medicamentos tenés que poner el 8%, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a la Presidencia”.

Otra intervención sobre el mismo tema fue la de Pablo Jiuliano, de Democracia por Siempre, quien afirmó: “Los que dicen que vinieron a terminar con la casta les aseguro que si ordenan la ANDIS, como este proyecto de ley lo establecía, estos titulares no sucederían”.

El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia a raíz del material periodístico que recayó en el juzgado federal de Sebastián Casanello.