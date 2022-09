El atentado contra la vida de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ocurrido en la noche del jueves, generó repercusiones en todos los ámbitos, tanto nacionales como internacionales y Córdoba no fue la excepción. Dirigentes políticos de distinta extracción condenaron y repudiaron el hecho, al tiempo que instaron a bajar las tensiones para mantener la paz social.

Mario Negri, diputado nacional de Juntos por el Cambio, condenó enérgicamente el intento de asesinato, pidió que la justicia determine las responsabilidades del caso y llamó a "actuar con firmeza y sobriedad para no contribuir a generar un clima de mayor tensión".

No obstante, criticó el contenido de lo afirmado en Cadena nacional por el presidente Alberto Fernández. "El primero que tiene que tener mucha prudencia es el presidente, no tiene que poner nafta en el fuego, no me gustó lo que hizo anoche, porque en todo caso debería mirar como se genera la violencia", dijo.

Cabe recordar que el primer mandatario condenó el hecho y afirmó que "la convivencia democrática se ha quebrado por el discurso del odio, esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos de la Argentina. Podemos disentir, pero en una sociedad democrática los discursos que promueven el odio, no pueden tener lugar porque engendran violencia", había dicho en una parte de su discurso.

En relación a las marchas que se realizarán en el país para condenar el ataque, señaló que "la convocatoria fue hecha por el Frente de Todos con discursos muy agresivos con la oposición", y no confirmó su asistencia a esas manifestaciones.

A su turno, Carlos Gutiérrez, diputado nacional por Córdoba del bloque Encuentro Federal repudió la violencia. "Demasiado los argentinos hemos sufrido las consecuencias de la violencia política, como para volver a repetir la historia. Nunca más, es nunca más", aseveró.

Criticó la disposición de feriado nacional decretado por el presidente y calificó a la convocatoria a la marcha de "parcial". En esa dirección, sostuvo que "no contribuye al objetivo de mantener la paz" y agregó que el gobierno tendría que haber convocado a "todas las fuerzas políticas" para realizar una demostración de condena generalizada de la violencia.

Finalmente, Olga Riutort, titular del Pami Córdoba, dijo que "la escalada de violencia que llegó a este extremo, impacta" y afirmó que "es imposible que un país salga adelante si el odio y la bronca es lo que convive entre nosotros".

Más adelante, y al ser consultada sobre si este lamentable hecho sería una bisagra en la vida política nacional, manifestó que esperaba que "el hecho nos haga reflexionar, sobre todo a la dirigencia. Primero está la Argentina, después el partido y por último los intereses individuales. Si no tenemos eso en cuenta, nos va a costar salir".