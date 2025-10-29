Discapacidad: desde el sector advierten que el aumento es “ofensivo”
Este miércoles, el Ministerio de Salud anunció subas en las prestaciones, pero insiste en no aplicar la ley sancionada por el Congreso.
El sector de Discapacidad no recibió de buena manera el anuncio del Gobierno Nacional que incrementa un 35% las prestaciones. Además, solicitan que el Poder Ejecutivo cumpla con la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada en el Congreso.
Federico Galíndez, de la Fundación Converger, dialogó con Canal 10 y afirmó que se trata de un “ofrecimiento impuesto” que es “ofensivo” y que es un provocación al sector.
“Existe una ley que se ha votado, se ha defendido, se ha promulgado”, remarcó Galíndez en referencia a la Ley 27.793 que fue vetada por Javier Milei pero ratificada por las dos cámaras.
Sin embargo no se aplica. De todas maneras, el sector está en crisis desde el 2023 y esa legislación actualiza la cifra por inflación pero en este año.
“El Gobierno promulga un aumento que no cumple con la ley y dice que da un aumento que va a ir por encima de la inflación proyectada para los tres meses que faltan pero el problema son los diez meses atrasados en los que no ha dado ningún aumento”, lamentó Galíndez.