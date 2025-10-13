El hallazgo del cuerpo de un hombre en el arroyo Yeruá, en Concordia, activó las alertas sobre la desaparición del taxista Martín Sebastián Palacio, vinculado con el doble femicidio en Villa Serrana, Córdoba.

Palacio es buscado desde el 7 de octubre, cuando fue visto por última vez junto al femicida Pablo Laurta en la terminal de ómnibus de Concordia.

Laurta lo había contratado para que lo llevara hasta Santa Fe a cambio de un millón y medio de pesos. Ambos se habían conocido en la pandemia y mantenían una relación de amistad que se puede ver en la grabación del encuentro, cuando se saludaron con un beso.

La familia del dueño de una flota de autos de alquiler de lujo denunció que perdió todo tipo de contacto a partir del martes pasado. El auto Corolla blanco fue hallado incendiado en Villa Retiro.

La principal hipótesis que sigue la investigación judicial es que Laurta habría asesinado a Palacio para no dejar testigos de su plan criminal.

El seguimiento del Toyota Corolla marca que circuló por la ruta 22, hacia Federal, pero después giró para tomar la ruta 14 y tomó un camino de ripio a la altura de la Estancia Grande. Entre caminos secundarios, el auto llegó a General Campos.

Después de detener a Laurta en Gualeguaychú, los agentes de seguridad encontraron el documento de Palacio en el cuarto del hotel donde se había alojado el femicida.