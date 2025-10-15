El plan criminal del femicida Pablo Laurta sumó un nuevo detalle que quedó al descubierto este miércoles con el hallazgo del auto que habría dejado escondido en Uruguay para escapar cuando cruzara la frontera.

La policía de la localidad uruguaya Salto descubrió un auto Lifan color gris escondido entre un monte cercano a la playa Corralito, según informó Infobae.

El cónsul de la organización antifeminista Varones Unidos dejó el vehículo para cruzar el río Uruguay en canoa y llegar hasta Concordia, Entre Ríos, donde comenzaría su raid criminal.

Laurta está acusado de haber asesinado al remisero Martín Sebastián Palacio, a quien contrató para que lo llevara desde Concordia hasta Santa Fe. Además este miércoles fue trasladado a Córdoba donde está imputado por el doble femicidio de su expareja, Luna Giardina, y su exsuegra, Mariel Zamudioyen, el barrio Villa Serrana el fin de semana pasado.

De acuerdo a la investigación judicial, el femicida asesinó a Palacio el martes 7 de octubre después de saludarlo con un beso en la Terminal de Concordia. Sus restos desmembrados aparecieron en una zona rural, cerca del arroyo arroyo Yeruá, en el camino que une esa localidad con General Campos.

Tras el primer crimen en suelo argentino, Laurta tomó el Toyota Corrolla blanco de Palacio y se trasladó hasta Córdoba por caminos secundarios para evitar los controles policiales. Al llegar a la capital cordobesa, se dirigió hasta Villa Retiro para descartar el auto prendiéndolo fuego el jueves 9 de octubre.

El sábado a la mañana, el uruguayo se presentó en la casa de su expareja, la mató a ella y a su exsuegra y secuestró a su hijo de cinco años.

"Viste que en muchas rutas desaparecen niños, que loco lo de Loan", le dijo Laurta al taxista que lo llevó desde la Terminal de Córdoba hasta Gualeguaychú. A su lado iba su hijo descompuesto, con fiebre y vómitos.

El autor del doble femicidio en Córdoba fue detenido en el hotel donde se alojó en Entre Ríos, antes de subir al taxi que había contactado para ir a la zona de la frontera que le permitiría cruzar de nuevo el Río Uruguay.