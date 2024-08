El dólar blue abrió este jueves a $1.295 para la compra y $1.325 para la venta, con leve baja de $ 5 respecto a la víspera.

En Córdoba se vendió a $1329 y cotizó a $1299 para la compra, con una disminución de $20 respecto a la jornada anterior según el sitio Infodolar.

En tanto, el dólar MEP opera en $1.288 y el contado con liquidación a $1.298.

El tipo de cambio mayorista es de $951 con lo cual la brecha con el dólar paralelo es de 40%. El valor del billete en el Banco Nación es de $969,50 y en el promedio de los bancos es de $987,87.

El Banco Central compró ayer US$ 154 millones y acumula compras en agosto por US$ 618 millones. Las reservas brutas se ubican en US$ 27.860 millones.