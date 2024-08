Este lunes el dólar blue se mantuvo sin cambios a $1,355 en un mercado con escasas operaciones.

En Córdoba se vendió a $ 1.369 y el precio para la compra fue de $ 1.339, según el sitio Infodolar.

En el segmento financiero, el dólar MEP descendió un 1,1% para cerrar en $1,283, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) también mostró un comportamiento similar, terminando en $1,284 con una caída del 0,8%.

Por otro lado, el dólar mayorista subió un 0,05%, alcanzando los $939,50. Esta ligera subida contribuyó a reducir la brecha con los dólares financieros.

En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), el Banco Central (BCRA) adquirió US$ 35 millones.

En el mercado de futuros del Rofex, se operaron US$ 273 millones, con bajas en todos los plazos. La cotización para fin de mes se ubicó en $957, reflejando una tasa de incremento nominal anual del 37%, mientras que para septiembre se situó en $990, con un rendimiento implícito del 39,4%.

Gracias a las compras realizadas por el BCRA, las reservas internacionales aumentaron en US$ 81 millones hoy, alcanzando US$ 1,074 millones en lo que va del mes y US$ 4,402 millones en el año, para situarse en torno a los US$ 27,473 millones.

Javier Casabal, analista de AdCap Grupo Financiero, comentó: “Los argentinos suelen retirar US$ 20.000 millones anualmente del sistema financiero, lo que subraya la necesidad de que estos fondos regresen mediante blanqueos de capitales”.

Casabal enfatizó la importancia de establecer incentivos adecuados para el blanqueo de capitales, aunque se cuestionó si serán suficientes y si llegarán a tiempo para contrarrestar la salida de dólares. Añadió que “para los inversores, las expectativas de un buen blanqueo no sustituyen la necesidad genuina de dólares que tiene Argentina”.

En este contexto, destacó que se necesitaría un aumento en los ingresos por exportaciones, aunque esto parece complicado debido al cepo cambiario, o bien un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuyo avance hasta fin de año también parece incierto.