El dólar volvió a aumentar por segundo día consecutivo y este martes rompió la barrera de los $1.500. Los mercados continúan impacientes por la expectativa política a sólo cinco días de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

En el Banco Nación, el oficial se ubica en $1.505, marcando una suba de $10 respecto al lunes. Con el incremento, la cotización quedó cerca de un nuevo valor histórico, acercándose a los $1.515 del pasado 19 de septiembre.

En tanto, el dólar blue alcanzó un nuevo récord histórico de $1.525, rompiendo la marca previa de $1.520, también el 19 del mes pasado.

Los dólares financieros siguen en la misma: tanto el MEP como el contado con liqui (CCL) rondan los $1.550, mostrando que la presión cambiaria no afloja a pesar del último anuncio del Gobierno.

El salto se da apenas un día después de que el Banco Central oficializara un swap de monedas con Estados Unidos por unos US$20.000 millones, con la idea de reforzar las reservas y ponerle algo de calma al mercado.

Bonos y acciones

En el frente financiero, los bonos en dólares tuvieron una leve mejora tras conocerse el acuerdo y el plan de recompra de deuda, mientras que los ADRs de empresas argentinas en Wall Street mostraron movimientos dispares.

Entre los papeles que subieron se destacaron Globant (+2,6%), Mercado Libre (+1,6%) y Banco Supervielle (+1,1%). En cambio, Edenor, YPF y Tenaris cerraron en baja, con caídas de hasta 1,3%.

Por su parte, el riesgo país sigue firme en los 1.089 puntos básicos. En lo que va del año acumula un salto del 71,5%, reflejo de la incertidumbre que se respira en los mercados en la previa de las elecciones.