Donald Trump: "Si Javier Milei pierde, no seremos generosos con Argentina"

El presidente Donald Trump se metió de lleno en la contienda electoral argentina este martes al recibir a Javier Milei en la Casa Blanca.

“Es una elección muy importante que está siendo mirada por el mundo, la victoria es muy importante”, dijo Trump en el encuentro que se realizó en el Salón Oval.

En medio de la rueda de prensa, el presidente norteamericano fue aún más categórico sobre la condición para mantener la ayuda económica para Argentina.

“En Argentina si el Presidente no vence se que la persona se postula nuevamente es de extrema izquierda y tiene esa filosofía que llevó a Argentina a los problemas que está enfrentando. Entonces si eso sucede no seremos generosos con Argentina, si él (Javier Milei) pierde nos eremos generosos con Argentina”, afirmó.

Milei llegó acompañado por la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía Luis Caputo; la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el canciller Gerardo Werthein, el embajador Alec Oxenford y el presidente del Banco Central, Santiago Bausilli.

En tanto que Trump se presentó acompañado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el vicepresidente James David Vance y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

El mandatario norteamericano dijo que “hay que ser cuidadoso con China”, eludió responder sobre un posible acuerdo comercial con Argentina y valoró la posibilidad de una “dolarización" de la economía argentina.

“Eso (la dolarización) se lo dejo al equipo económico pero me gusta el dólar, lo respaldo y alguien que quiera comerciar en dólar será muy bienvenido”, afirmó Trump.

Por otra Scott Bessent señaló la importancia de “tender puentes con aliados en América Latina como el presidente Javier Milei”.

El secretario del Tesoro norteamericano aclaró que no reclamaron que se anule el swap que el Banco Central de la República Argentina mantiene con China. “Apuntamos a puertos, bases militares y estaciones de observación que se han creado en Argentina más que swap de China”, afirmó.

La palabra de Milei

El presidente Javier Milei expresó su agradecimiento a su par norteamericano Donald Trump y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, por ayudar al gobierno argentino a afrontar “un problema de iliquidez generado por el ataque de la oposición que busca volver al camino del socialismo”.

“El acuerdo nos permite tener un ruta para transitar tranquilos y hacer lo que los argentinos de bien necesitan, mostrar que las ideas de la libertad generan prosperidad”, expresó Milei.