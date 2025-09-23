Donald Trump apoyó la gestión de Milei: "Tiene mi respaldo completo para la reelección”

Donald Trump respaldó a Javier Milei este martes a través de un mensaje, momentos antes de que iniciara la cumbre entre ambos mandatarios en Nueva York. Allí, destacó al jefe de Estado argentino como un “amigo y luchador” y aseguró que lo acompañará en la búsqueda de la reelección en 2027.

El encuentro bilateral se da en el marco de la búsqueda de un acuerdo financiero que le permita a la Argentina afrontar los vencimientos de deuda de los próximos meses y reforzar las reservas del Banco Central.

El apoyo de Washington se convirtió en un eje clave para la Casa Rosada. Tras días de tensión económica luego de la derrota en Buenos Aires, un mensaje del secretario del Tesoro norteamericano había dado aire: el dólar bajó más de 140 pesos, los bonos rebotaron y el riesgo país retrocedió tras rozar los 1.500 puntos.

“Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente. Nunca los defraudará"

En tanto, Trump volvió a elogiar el rumbo económico argentino, valoró la baja de la inflación y la recuperación de los mercados. También aseguró que la relación bilateral atraviesa un momento de fortaleza.

“Heredó un “desastre total” con una inflación horrible causada por el anterior presidente de la izquierda radical (muy parecido a Joe Biden, el presidente más corrupto, el PEOR presidente en la historia de nuestra nación), sin embargo, ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto“, sostuvo Trump.

Milei viajó acompañado por Karina Milei, Luis Caputo y Luis Petri, mientras que el canciller Gerardo Werthein ya se encontraba en Manhattan.

La delegación busca cerrar un préstamo de magnitud que otorgue previsibilidad en un escenario financiero frágil.