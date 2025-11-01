Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, difundió este sábado una extensa misiva dirigida al presidente Javier Milei en la que cuestiona su exclusión de la convocatoria a gobernadores por parte de la Casa Rosada.

“Las provincias que usted decidió no convocar representan a más del 40% de la población argentina. Y los gobernadores que las conducimos fuimos elegidos democráticamente, al igual que usted, para defender los intereses de nuestros pueblos”, expresó el mandatario bonaerense.

“Si realmente desea abrir un diálogo con quienes piensan distinto y priorizan los intereses de todos los argentinos, le digo con total claridad: no es buena señal excluir a los gobernadores que considera `enemigos´”, manifestó Kicillof, sin dar comentarios hasta el momento sobre la espinosa carta que publicó el último viernes la expresidenta Cristina Fernández.

Kicillof, quien con su espacio Movimiento Derecho al Futuro piensa disputar lugar en 2027, advirtió al presidente: “No espere de mí insultos ni agresiones; pero tampoco espere que ceda en la defensa de los intereses de mi provincia o en la defensa de las convicciones de mi fuerza política”.

Por otra parte, Kicillof solicitó a Milei una reunión con el objetivo de “articular políticas públicas”

En todo el texto, Kicillof apuntó contra la gestión del Gobierno nacional e hizo foco sobre los efectos del ajuste que, según entiende, se traduce en una recesión que golpea a los trabajadores, jubilados y estudiantes.

“El ajuste fiscal al que usted llama `superávit´ se construyó en gran medida sobre la quita ilegal de fondos a las provincias. En el caso de Buenos Aires, se eliminaron el Fondo de Seguridad, el Fondo de Incentivo Docente, el Fondo Compensador para los Jubilados, se paralizaron 1.000 obras y 16.000 viviendas, entre otros", apuntó.