Economía y voto, una dialéctica nada sencilla.

A pesar de la recesión en marcha, y cierto consenso acerca de que las familias en su mayoría no llegan a fin de mes en términos de ingresos, la economista Gisella Veritier analizó en Canal 10 las limitaciones del determinismo económico en la disputa electoral.

"Creo que todavía puede llegar a haber un `voto esperanza´", dijo en primer lugar la economista, en el marco del operativo electoral que lleva adelante SRT Media.

"Esto de que hay luz al final del túnel, todavía podría funcionar", agregó Veritier.

"A partir de mañana comienza una nueva etapa del Gobierno de Javier Milei. Pero técnicamente van a tener que ver cómo sostienen este modelo económico, donde hay dos cuestiones importantes", analizó Veritier.

Desde el desarme de las LEFI, según entiende Veritier, “el mercado dejó de confiar”.