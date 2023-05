Wado De Pedro, considerado uno de los mejores exponentes de la "generación diezmada" mencionada por Cristina Kirchner como portadora de su legado, respondió abiertamente a todas las preguntas, aclarando de antemano que no es un candidato en este momento, sino una precaución temporal. Mientras el kirchnerismo aumenta su presencia con carteles, grafitis y publicaciones en redes sociales que piden "Wado Presidente", él continúa enfocándose en su labor actual.

En esta conversación sin restricciones, 13 jóvenes de entre 18 y 30 años tuvieron la oportunidad de hacer preguntas directas al ministro, quien está ganando un fuerte apoyo como posible candidato presidencial.

Abordó su propia tartamudez, una condición que no le impidió mantener la conversación y responder a preguntas inesperadas que surgen durante una campaña política. Por ejemplo, le consultaron sobre la existencia de verdaderos amigos en la política y si se siente responsable del éxodo de jóvenes que, agotados por años de fracasos y desesperanza, abandonan el país.

Destacando respuestas relevantes de De Pedro, en cuanto al perdón, mencionó cómo su encuentro con la hija del oficial militar implicado en el asesinato de su madre le llevó a reflexionar sobre la capacidad de perdonar y reconciliarse en el contexto de los crímenes cometidos durante la dictadura.

De Pedro relató: "Cuando me dice, 'soy la hija de', me quedé en shock. Me dice 'quedate tranquilo, te quiero pedir perdón, porque yo tengo a mi padre en la cárcel, lo puedo ir a visitar, pude pasar las fiestas con él y sé que vos no'".

En respuesta a la pregunta sobre cómo reconquistar a los jóvenes y a las personas que han sufrido en estos años de gobierno, Eduardo "Wado" De Pedro afirmó con convicción: "Menos de la muerte, se puede recuperar todo y nos podemos recuperar todos". Reconoce que muchos han enfrentado dificultades debido a la inseguridad y la inflación. Sin embargo, sostuvo que es posible superar estos desafíos y enfatiza en la capacidad de recuperación de la sociedad.

Con optimismo, mencionó: "Nos vamos a recuperar de la pandemia, no tengo dudas. Los países se recuperan después de una guerra. Los países se recuperan después de un terremoto. Los países se recuperan después de una dictadura".

En relación al consumo de marihuana, De Pedro expresó su apoyo a la creciente industria del cannabis medicinal en las provincias del norte de Argentina. Compartió una experiencia personal sobre cómo el uso de cannabis ayudó a una amiga cuya madre padecía cáncer. Además, señaló la posibilidad de permitir el uso adulto, aunque destacó que Argentina no es comparable a Ámsterdam y enfatizó su posición en contra de criminalizar a los jóvenes por consumirla.